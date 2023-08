I cellulari sono i dispositivi elettronici che, negli ultimi 20 anni, hanno subito, più di chiunque altro, un forte cambiamento, non solo di stile ma anche di funzionamento.

Diventando, di volta in volta, sempre più all’avanguardia e inglobando in sé funzioni e servizi che prima richiedevano l’utilizzo di più dispositivi differenti.

Come la telecamera, i giochi e molte altre funzioni ancora che, solo qualche anno fa, sembrava impossibile poterle utilizzare in un unico dispositivo.

Dunque, la tecnologia, ha fatto sicuramente passi da gigante rendendo, di volta in volta, i vecchi cellulari obsoleti e dunque inutilizzabili. Tuttavia, alcuni di questi dispositivi mobile, seppur a livello di sistema non offrono più le funzioni che, ad oggi, altri smartphone garantiscono, rappresentano comunque un pezzo di storia del settore informatico e tecnologico. Una prova concreta di come la tecnologia sia cambiata nel corso degli anni, da dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati. E proprio in virtù di questo spirito che, alcuni vecchi cellulari, ad oggi, potrebbero valere davvero una grande fortuna.

Quindi, per coloro che hanno deciso di conservare i vecchi dispositivi, è possibile che siate in possesso di un vero e proprio tesoro.

I cellulari che potrebbero farvi guadagnare una bella somma di denaro

Tra i cellulari che, ad oggi, risultano essere più ricercati per i collezionisti, troviamo sicuramente i primi modelli di iPhone. Gli smartphone che, fin dal loro primo lancio ufficiale, hanno generato un grande scalpore e dato inizio ad una nuova generazione di smartphone.

Basta pensare, che negli Stati Uniti, un iPhone di primissima generazione, mai stato utilizzato, è stato venduto per una somma pari a 35.000 dollari.

Gli iPhone più ricercati attualmente anche in Italia sono:

Il primo modello di iPhone.

Quest’ultimo, anche usato, potrebbe valere €540;

Quest’ultimo, anche usato, potrebbe valere iPhone 1 o iPhone 2G, vendibile per €550.

Per quanto riguarda gli altri brand, abbiamo: