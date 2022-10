È tempo di razziare i vecchi scatoli e trovare quel vecchio telefono che avevi abbandonato: molti di questi modelli potrebbero valere migliaia di euro.

I dieci vecchi telefoni cellulari più preziosi valgono più di 25.000 euro in totale, secondo i dati del mercato online LoveAntiques.

L’iPhone 1 di pre-produzione è in cima alla lista dei telefoni cellulari “antichi” più preziosi con un valore medio di 10.000 euro. Alcuni vecchi cellulari ora valgono migliaia di sterline online poiché sono visti come oggetti d’antiquariato.

I telefoni che molto probabilmente valgono grandi somme sono spesso il primo modello di una gamma, e sono stati associati a film iconici o realizzati con materiali di lusso.

Will Thomas di LoveAntiques ha dichiarato: “Come qualcosa che la maggior parte delle persone usa ogni giorno, è quasi strano pensare ai telefoni cellulari come oggetti d’antiquariato, ma come abbiamo sottolineato con la nostra categoria “antech” il ritmo dei progressi tecnologici significa che molti di loro si stanno avvicinando a prezzi esorbitanti.’

Ecco la lista

Di seguito, LoveAntiques ha elencato i primi dieci telefoni cellulari antech più preziosi.

Le fasce di prezzo sono state calcolate utilizzando le vendite di eBay nell’ultimo anno e le valutazioni di un esperto di tecnologia antica.

Se hai un prototipo di pre-produzione di un Apple iPhone 1 potresti ricavare migliaia di euro. L’Apple iPhone del 2007 è stata una pietra miliare nel design e nel concept dei telefoni.

Mentre l’iPhone 2G “Nuovo in scatola” potrebbe di per sé valere 2.000 euro attualmente, se sei abbastanza fortunato da avere un prototipo di pre-produzione di quel telefono. I prezzi variano considerevolmente, ma nelle aste online è noto che alcuni hanno guadagnato più di 30.000 euro.

Tuttavia, fai attenzione, ci sono molti iPhone standard con un software prototipo installato che viene spacciato per reale.