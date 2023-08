Tra gli operatori mobile più in forma del momento c’è CoopVoce che ha rinnovato in meglio il suo parco offerte per la bella stagione. Parliamo di prezzi altamente competitivi che sono tutti al di sotto dei 10 euro. Le offerte in questione sono quelle della serie EVO, andiamole a scoprire di seguito nel dettaglio.

CoopVoce, le offerte super-competitive dell’operatore

CoopVoce EVO Essential