Mancano soltanto poche settimane all’arrivo degli iPhone 15 ma leaker, analisti ed esperti non si fermano e continuano a diffondere informazioni sui prossimi melafonini. Le più recenti hanno rivelato quella che probabilmente sarà la data scelta da Apple per l’evento di presentazione dei suoi dispositivi, ma non è tutto.

Un’immagine condivisa da yeux1122 paragona i display di iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro confermando così il tanto vociferato aggiornamento delle dimensioni delle cornici del melafonino di nuova generazione.

iPhone 14 Pro contro iPhone 15 Pro: le cornici saranno decisamene più sottili!

Osservando l’immagine in questione è possibile notare l’evidente differenza dello spessore delle cornici del display. Rispetto all’iPhone 14 Pro, il nuovo dispositivo in arrivo avrà dei bordi particolarmente sottili che, nel complesso, daranno allo smartphone un tocco più innovativo rendendolo davvero interessante. Molti utenti potrebbero essere colpiti dalla possibilità di ottenere una superficie d’utilizzo più ampia pur non dovendo acquistare uno smartphone più grande.

Ovviamente dovremo attendere l’arrivo ufficiale degli iPhone 15 per ritenere effettivamente affidabile l’immagine condivisa dal leaker ma molto probabilmente le previsioni si riveleranno azzeccate.

Questa è soltanto una delle piccole ma interessanti novità introdotte da Apple. Gli iPhone 15 non accoglieranno aggiornamenti stravolgenti ma saranno comunque interessanti per via di alcune novità che ne miglioreranno le prestazioni, si pensi, ad esempio, al nuovo obiettivo periscopico; o alla scelta di Apple di rispondere alla richiesta dell’UE sul caricabatterie universale introducendo una nuova porta USB-C per la ricarica.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire il 13 settembre ma Apple annuncerà la data esatta soltanto nel corso delle prossime settimane.