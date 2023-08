Iliad ha un servizio GRATIS per sempre, così batte TIM

Tutte le offerte mobili hanno dei presupposti sui quali si basano per battere la concorrenza. Ovviamente i gestori pensano per molto tempo a cosa includere all’interno delle loro tariffe, così da sorprendere sia i gestori rivali che gli utenti. L’obiettivo resta lo stesso: riuscire a fare quanta più strada possibile basandosi su tanti contenuti e su prezzi ritenuti vantaggiosi dal pubblico. Uno dei gestori che meglio riesce in questa sorta di disegno è sicuramente Iliad, il provider migliore secondo il parere di molti.

Infatti neanche questa volta per la concorrenza sarà facile vincere, siccome i prezzi che Iliad attribuisce alle sue promozioni mobili sono inarrivabili. Lo testimoniano le due soluzioni disponibili oggi, tra le quali c’è anche la prima in assoluto con la quale il provider fece il suo arrivo ufficiale in Italia.

Iliad distrugge la concorrenza con offerte clamorose anche questa volta, ci sono fino a 150 giga in 5G

Per Iliad sarà facile questa volta battere la concorrenza soprattutto con un’offerta del genere. Ovviamente stiamo parlando di quella da 150 giga, ma prima bisogna dare la precedenza al primo vero e proprio baluardo lanciato dal gestore.

La precedenza però va data di diritto a quella che fu l’offerta che cambiò per sempre il mondo della telefonia all’esordio di Iliad in Italia. La Giga 100 è ancora disponibile sul sito ufficiale con minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e 100 giga in 4G al prezzo di 7,99 € per sempre.

L’altra offerta, quella da 150 giga in 5G gratis ogni mese, offre gli stessi contenuti per minuti e messaggi ma per un prezzo di 9,99 € al mese per sempre.