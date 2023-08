Dormire - si può davvero morire di sonno, ecco quanto resiste il nostro corpo

Il sonno è una componente essenziale della salute e del benessere dell’essere umano. Tuttavia, quanto può resistere una persona senza dormire? Un caso storico ha visto un giovane rimanere sveglio per 11 giorni per studiare gli effetti della privazione del sonno sulle capacità cognitive. Sebbene ci siano stati tentativi di superare questo record, le conseguenze di una mancanza prolungata di sonno possono essere gravi.

Dormire: cosa accade al corpo privandolo del sonno?

La privazione del sonno può portare a una serie di problemi di salute, tra cui malattie cardiache, obesità, diabete e depressione. In passato, la mancanza di sonno veniva addirittura utilizzata come forma di tortura psicologica, data la sua capacità di infliggere danni psicologici e fisici. Una malattia rara, conosciuta come insonnia familiare fatale (FFI), colpisce alcune persone causando una grave privazione a causa di una mutazione genetica. Questa malattia porta all’accumulo di una proteina anomala nel cervello, danneggiando irreversibilmente le cellule cerebrali e, infine, risultando fatale.

La ricerca ha dimostrato che la privazione del sonno ha effetti tangibili sulle capacità cognitive e fisiche. Ad esempio, uno studio del 2000 ha mostrato che solo 24 ore senza sonno possono ridurre la coordinazione occhio-mano, causare linguaggio confuso, compromettere la capacità decisionale e portare a irritabilità e tremori. Estendendo la privazione a 36 ore, si possono osservare squilibri ormonali e un rallentamento del metabolismo. Dopo 72 ore, gli individui possono sperimentare ansia, depressione e persino allucinazioni.

La privazione del sonno non riguarda solo gli esperimenti o le malattie rare. I lavoratori con turni lunghi, come i medici, possono sperimentare effetti simili. La mancanza di sonno può portare a gravi errori sul lavoro, come dimostrato da uno studio sui medici statunitensi. Anche perdere solo 16 minuti di sonno può avere conseguenze, richiedendo ore di sonno aggiuntive per recuperare.

Nonostante le numerose ricerche, non è ancora chiaro quanto tempo un essere umano possa resistere senza dormire. Ciò che è certo è che sottoporsi a test di questo tipo potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute, rendendo tali esperimenti eticamente discutibili.