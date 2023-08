La piattaforma Amazon propone anche tanti prodotti Apple ad un prezzo più basso rispetto al listino, oltre a tutte le altre offerte che vengono giornalmente proposte.

Oggi vogliamo parlarvi di Apple Watch Ultra, in sconto del 7% rispetto al prezzo di listino, che non è poco pensando al costo effettivo dello smartwatch. Scopriamo i dettagli.

Apple Watch Ultra in offerta su Amazon

Apple Watch Ultra è lo smartwatch più resistente e performante mai creato da Apple e viene proposto a tutti gli sportivi che praticano le attività più estreme. Dalle avventure in acqua a quelle nel deserto, passando per le montagne da scalare, Apple mette a disposizione una serie di funzionalità di prim’ordine per assistere gli sportivi.

Anche i cinturini sono sviluppati appositamente per questo genere di obiettivo e, infatti, non mancano i modelli dedicati alle avventure sott’acqua, a quelle di resistenza e a quelle di forza. Dispone anche di un tasto Azione, che può essere personalizzato per compiere diverse operazioni: dal cronometrare un allenamento a segnare un waypoint nell’app bussola, si adatta a tutte le esigenze degli sportivi e garantisce reattività e un completo controllo del device.

La batteria di Apple Watch Ultra è la migliore mai realizzata da Apple per i suoi indossabili: offre fino a 36 ore di utilizzo normale. Oltre alle capacità estreme di cui lo smartwatch è dotato, restano chiaramente disponibili tutte le funzionalità top di gamma come sensore di temperatura, analisi del sonno, ECG, ossigeno nel sangue, SOS emergenze, Siri, mappe e moltissimo altro. Attualmente è in vendita sulla piattaforma al prezzo di 939.99 euro invece di 1009 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.