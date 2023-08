Trony è da sempre pronta a catturare il più possibile l’attenzione dei consumatori, mettendo sul piatto nuovi prezzi bassi da cogliere al volo, con possibilità di acquisto nei singoli punti vendita, e non sul sito ufficiale. La nuova campagna promozionale convince ancora con un risparmio davvero unico.

Gli acquisti, se interessati, devono essere completati entro e non oltre il 6 agosto, senza limiti o vincoli in relazione alla regione di appartenenza. Oltre a questo è bene sapere che i prodotti sono tutti contrassegnati dalla garanzia di 24 mesi, che riesce a coprire i difetti di fabbrica, non risultano poi brandizzati, nel caso della telefonia mobile.

Trony, occasioni imperdibili con questo volantino

Se volete risparmiare al massimo, siete nel posto giusto, le occasioni da Trony non mancano e riescono a rendere molto felici tutti gli utenti. Osservando da vicino la corrente campagna promozionale possiamo infatti trovare Apple iPhone 14 Pro, nella variante da 128GB di memoria interna, a soli 1249 euro, a rappresentare perfettamente la fascia più alta della telefonia mobile.

Per il resto si scende al prezzo di 649 euro, nel momento in cui si volesse acquistare un buon Samsung Galaxy S22, anche se non troppo recente, oppure un Oppo Reno10 Pro, il cui prezzo è esattamente identico al precedente. Gli utenti che invece vogliono spendere poco potranno spaziare tra tantissimi modelli di buona qualità, per i quali ci sentiamo di rimandare direttamente alle pagine sottostanti o al sito dell’azienda.