Fastweb batte Iliad, lo fa con un servizio incredibile GRATIS

Per Fastweb sta diventando sempre più facile battere la concorrenza soprattutto alla luce degli ultimi prezzi. Le rimodulazioni estive che stanno colpendo alcuni provider hanno messo il famoso gestore virtuale in condizioni di vantaggio. Il prezzo della sua offerta migliore è rimasto invariato, proprio come tutti coloro che volevano sottoscriverla sì auspicavano qualche settimana fa.

La Mobile Full continuerà quindi a mettere in difficoltà ogni altro provider, basandosi anche sul 5G. È infatti da ricordare che l’azienda è stata insignita con il premio di miglior gestore per rete mobile in Italia, essendo la sua la più veloce secondo i dati di Ookla. Sulla base dei dati analizzati in merito al periodo che è andato da luglio a dicembre 2022 e da gennaio a giugno 2023, la società avrebbe ritenuto Fastweb la più performante dal punto di vista mobile. Si tratta attualmente di un gran traguardo, il quale spetta solo ed esclusivamente a questo gestore che peraltro è l’unico in grado di offrire il 5G pur essendo un virtuale.

Fastweb: la Mobile Full costa 8,95 € al mese

All’interno della nuova offerta di Fastweb ci sono minuti senza limiti, 200 SMS e 200 giga in 5G per navigare sul web a 8,95 € al mese.

L’offerta può essere attivata online mediante la sezione dedicata o si può richiedere una chiamata gratuita da parte del gestore. Il 5G sarà incluso gratuitamente e verrà attivato in automatico utilizzando uno smartphone compatibile con quello standard di rete. Non bisogna poi dimenticare che per usufruirne, sarà necessario usare il proprio dispositivo con rete Fastweb all’interno delle zone coperte dal servizio.