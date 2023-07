Credete sia uno scherzo? Non è così! Grazie alla promo Everyeye e Fastweb potrete navigare per tre mesi gratuitamente sulla rete mobile più veloce d’Italia (come Ookla ha stabilito dando a Fastweb il premio di “Rete Mobile più veloce” nel 2022 e 2023).

questa offerta super-conveniente non è che una delle tante proposte dall’operatore nel periodo estivo, colpito anch’esso dalle cosiddette “summer vibes”.

Cosa include l’offerta Fastweb e come ricevere il vostro regalo

L’offerta di Everyeye e Fastweb include in regalo 100 gigabyte di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS. La promozione si rinnoverà, al termine del periodo promozionale, al prezzo di soli 7,95 Euro al mese.

La spedizione della SIM è gratuita, mentre è necessario pagare per essa un costo una tantum di 10 Euro. Per accedere all’offerta speciale basta collegarvi alla pagina sul sito Fastweb, inserire il codice e quindi cliccare su “Attiva Offerta”. A questo punto sarà necessario completare la procedura e procedere con l’attivazione scegliendo tra SPID, Carta d’Identità Elettronica o video riconoscimento classico.

Ricordiamo di valutare la promozione solo quando è possibile accedere alla connettività 5G dai vostri dispositivi compatibili e che nelle vostre aree sia disponibile il servizio, altrimenti sappiate che navigherete in 4G.

L’offerta Fastweb Mobile è compatibile con le condizioni roam like at home dell’Unione Europea: in tutti i paesi di UE, Regno Unito e Svizzera si avranno a disposizione 8GB di dati, minuti illimitati e 100 SMS al mese, senza costi aggiuntivi.

Che aspettate? Attivate l’offerta e ricevete il vostro regalo!