PVY Z20 Plus, e-bike potente e dalle piccole dimensioni

PVY, azienda leader nel settore della produzione e del commercio di e-bike ( o bici elettriche se volete definirle in italiano), ha recentemente presentato al mondo un modello molto interessante, la PVY Z20 Plus, con commercializzazione in due varianti.

Specifiche generali

Le dimensioni del prodotto sono estremamente ridotte, infatti ha un’altezza di 132 centimetri ed una lunghezza di 179 centimetri, con possibilità di ripiegarla su sè stessa (in soli 8 secondi), per facilitare il trasporto, raggiungendo 74 x 95 x 38 centimetri, il peso al contrario rimane costante, raggiungendo circa 29 kg (senza batteria 25,15kg), la scocca è interamente realizzata in alluminio. La bicicletta può essere utilizzata pressoché da chiunque, con un peso inferiore ai 150kg, ed un’altezza che oscilla tra 155 e 200 centimetri.

Le gomme sono fat, ovvero con una spalla particolarmente pronunciata, da 20 pollici, facilmente removibili e sostituibili in caso di necessità. Come era lecito immaginarsi, è perfettamente impermeabile con certificazione IPX5 per la resistenza a schizzi d’acqua. Per una messa in sicurezza sin dal primo utilizzo, in confezione sono stati integrati il campanello e fari anteriori/posteriori, con l’aggiunta del supporto per lo smartphone ed il porta-pacchi da posizionare invece posteriormente.

PVY Z20 Plus 500 – la piccola della famiglia

All’interno del dispositivo troviamo un motore brushless da 250W, con possibilità di sbloccarlo fino a 500W, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h (39 km/h se sbloccato) per una coppia di circa 60Nm , con un occhio sempre alla sicurezza, data la presenza di freni a disco (sia anteriori che posteriori), ed ammortizzatori per riuscire a superare qualsiasi ostacolo (qui sotto trovate il video su come sbloccare il motore).

Il cambio è a 7 marce Shimano, con acceleratore a manovella, ed una batteria dalla buonissima capacità: 14Ah, che stando a quanto confermato dalla stessa azienda, dovrebbe permettere di raggiunge fino a 100km di utilizzo continuativo.

PVY Z20 Plus 1000 – la top di gamma

La PVY Z20 Plus 1000 condivide tutta l’estetica ed il design del modello base, con importanti modifiche nelle prestazioni. La top di gamma parte con un motore da 250W, con possibilità di sbloccarlo sino a raggiugere una potenza massima di 100W; ciò comporta anche un forte incremento nella coppia, che raggiunge i 100 Nm, ed anche nella velocità massima raggiungibile, di base 25 km/h, ma sbloccata anche a 50km/h.

La batteria, in questo caso da 16,5 Ah, rende la bicicletta più autonoma dalla ricarica, infatti raggiunge fino a 120Km, ed allo stesso tempo essendo la velocità maggiore, di conseguenza si ha la necessità di maggiore sicurezza nel freno, ecco quindi che i freni sono idraulici, e non più meccanici a disco come nel caso precedente.

Specifiche a confronto

Dove acquistarle

Entrambi i modelli sono certificati CE e commercializzabili senza problemi sul territorio europeo, sono acquistabili dal sito ufficiale di PVY, con spedizione gratuita dal magazzino locale e consegna in 3-5 giorni lavorativi.

Per agevolare l’acquisto da parte degli utenti, è presente un servizio di assistenza di prim’ordine, con resi gratuiti entro 14 giorni, ed un team di assistenza con supporto in lingua italiana.

La variante PVY Z20 Plus 500, disponibile in due colorazioni (Kaki e Grey), presenta un prezzo di listino di 1099 euro, mentre la PVY Z20 Plus 1000, sempre in vendita nei medesimi colori, ha un listino leggermente superiore, che si ferma a 1299 euro. Solo per i nostri lettori è attivo un codice sconto esclusivo, inserendo TD100 nel riepilogo dell’ordine, potrete ricevere una riduzione di 100€ sui prezzi indicati poco sopra. Tutti i dettagli sono raccolti direttamente a questo link, così da ricevere maggiori informazioni in merito alla possibilità di acquisto.