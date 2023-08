VOLTME MagPak 5K è un fantastico power bank compatto da 5000mAh che offre un equilibrio perfetto tra portabilità e velocità di ricarica. Con un design sottile e leggero, è facile da trasportare e si adatta comodamente in tasca o in borsa.

VOLTME MagPak 5K: capacità e ricarica rapida

La capacità di questo VOLTME MagPak 5K 5000mAh è sufficiente per ricaricare la maggior parte degli smartphone almeno una volta, rendendolo un compagno ideale per viaggi brevi o per un uso quotidiano. Il powerbank, inoltre, supporta la ricarica rapida, permettendo di ricaricare i dispositivi in modo efficiente e veloce.

Velocità di ricarica e ricarica wireless

Il VOLTME MagPak 5K offre una velocità di ricarica impressionante per le sue dimensioni ridotte e la sua portabilità straordinaria. Questo power bank è in grado di fornire un output di fino a 18W, permettendo di ricaricare rapidamente i dispositivi compatibili. Per esempio, può ricaricare un iPhone 12 o modelli successivi fino al 50% in circa 30 minuti. L’ideale per le nostre vacanze estive insomma.

Oltre alla ricarica cablata, il VOLTME MagPak 5K offre anche la funzionalità di ricarica wireless. Questo power bank può fornire una ricarica wireless fino a 15W per i dispositivi compatibili, rendendolo un accessorio estremamente versatile.

La ricarica wireless è particolarmente utile con i dispositivi che supportano la tecnologia MagSafe, come l’iPhone 12 e i modelli successivi. Basta attaccare il MagPak 5K al retro del dispositivo e inizierà a ricaricarsi automaticamente, senza bisogno di cavi.

Tuttavia, è importante notare che la velocità di ricarica wireless potrebbe essere leggermente inferiore rispetto alla ricarica cablata, a causa delle inefficienze intrinseche della tecnologia wireless. Nonostante ciò, la comodità e la facilità d’uso della ricarica wireless possono compensare questo piccolo compromesso.

MagSafe, durabilità e sicurezza

Uno dei punti di forza del MagPak 5K è, dunque, senza ombra di dubbio il suo sistema di aggancio magnetico. Questo permette di attaccare il power bank al dispositivo che si sta caricando, rendendo l’intero processo di ricarica più comodo e senza ingombro di cavi. Una funzionalità valida per i dispositivi Apple, ma che può risultare utile anche per i dispositivi Android, se dotati di apposita cover.

In termini di durabilità, il MagPak 5K è costruito con materiali di alta qualità che resistono all’usura quotidiana. Pertanto, dovrebbe resistere nel tempo ed alle intemperie tipiche dei viaggi estivi. Inoltre, il dispositivo offre una serie di protezioni di sicurezza per prevenire sovraccarico, sovracorrente e cortocircuito. Anche qui, l’ideale per le roventi giornate estive.

Compatibilità con iPhone ed Android

Il VOLTME MagPak 5K è notevolmente compatibile con una vasta gamma di dispositivi iPhone ed Android. Può ricaricare efficacemente modelli a partire dall’iPhone SE (2a generazione), iPhone 6 e 6 Plus, iPhone 6s e 6s Plus, iPhone 7 e 7 Plus, iPhone 8 e 8 Plus, fino ai più recenti iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Questa ampia compatibilità lo rende un accessorio indispensabile per gli utenti iPhone.

Anche Android, tuttavia, si difende mediante la ricarica cablata, che naturalmente è disponibile mediante USB Type-C, eventualmente, anche per laptop di ultima generazione. Fermo restando la velocità massima di ricarica di 18W.

Conclusioni, disponibilità e prezzo

Nel complesso, il VOLTME MagPak 5K è un power bank affidabile e conveniente che offre un buon rapporto qualità-prezzo. La sua combinazione di portabilità, potenza di ricarica e funzionalità aggiuntive come l’aggancio magnetico lo rendono un’ottima scelta per chiunque abbia bisogno di una fonte di alimentazione mobile in viaggio. Il prezzo del VOLTME MagPak 5K è di circa 55 euro, un investimento ragionevole per la comodità e l’affidabilità che offre. Il prodotto è naturalmente disponibile su Amazon.