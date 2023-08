Se prima per noi vecchietti c’erano le videocassette, i dvd e la tv, ora c’è Netflix. Molti di noi sono cresciuti con cult come “Harry Potter”, “Le cronache di Narnia”, “Il signore degli anelli” e, perché no, “Pirati dei caraibi”. Ma perché ci attiravano tanto? Probabilmente era la totale differenza dal mondo reale, lo spirito d’avventura, i luoghi sconfinati, gli incantesimi e le creature fatate. Pura magia.

Persino quando eravamo bambini, i cartoni animati che ci facevano compagnia mentre facevamo colazione, erano perlopiù sul tema fantasy: “Sailor Moon”, “Pollon”, “Magica, Magica Emi” e “Holly e Benjy”, perché diciamo la verità chi tira o para in quel modo?

Molti, crescendo, non hanno perso la voglia di immergersi in mondi fantastici tramite film, libri e serie TV. È proprio di quest’ultime che oggi parliamo, delle migliori serie TV dal tocco magico presenti sulla piattaforma di streaming più conosciuta al mondo: Netflix.

3 serie TV Netflix intrise di magia

Partiamo all’avventura, pronti?

Allora per primo citiamo ormai un cult: The Withcher.

La serie è tornata alla ribalta su Netflix, per la condivisione di un nuovo prequel dal titolo The Witcher: Blood Origin, The Witcher , con Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allen e Joey Batey. La storia racconta le vicende di Geralt di Rivia impegnato, con i suoi compagni, nel duro compito di portare l’equilibrio in un mondo instabile pervaso dalla magia oscura. Ad affiancarlo la principessa, Cirilla, dalle strane capacità, una potente maga, Yennefer, e il divertente bardo Ranuncolo. La serie è stata di recente tema di dibattiti per l’annuncio inaspettato che vede la sostituzione del suo attore principale, Henry Cavill con Liam Hemsworth. Due attori dalle sembianze totalmente differenti poi, che hanno causato non poche polemiche. Al secondo posto abbiamo Tenebre e Ossa (2021 – in corso).

Premessa: se avete letto i romanzi Tenebre e Ossa e Sei di Corvi, come spesso accade, sappiate che le vicende trasportate sullo schermo non sono proprio le stesse. Mancano alcune parti, sono state aggiunte altre e i personaggi sono stati cambiati dal punto di vista caratteriale. Inoltre, la serie è infatti un mix di entrambe le saghe.Ora, pubblico femminile, sappiamo che apprezzerete questa serie grazie all’affascinante Aleksander Kirigan, interpretato da Ben Barnes. Tenebre e Ossa narra le vicende di Alina Starkov, una cartografa orfana, la cui la vita ha tolto l’amore di una famiglia e che nasconde inconsapevolmente dentro di un potere straordinario. Un appunto agli sceneggiatori: potevate mettere più scene con Aleksander, Mal non piace a nessuno. Ultimo ma non meno importante Per ultima I’m Not Ok With This. Una serie fantasy che si concentra sulla giovane protagonista Sydney Novak, una diciassettenne insicura che si deve giostrare tra poteri telecinetici, imbarazzi scolastici, drammi famigliari e l’amore non corrisposto per la migliore amica Dina. I’m Not Ok With This, realizzata dai produttori di Stranger Things, racconta le problematiche, le sensazioni e il percorso che molti adolescenti affrontano quotidianamente, ma con una marcia in più. La differenza per Sydney è avere un’altra gatta da pelare: riuscire a controllare un potere che lei non ha scelto di possedere. ATTENZIONE: la serie è stata cancellata dopo una sola stagione a causa della pandemia, ma non per questo deve essere messa nel dimenticatoio. : la seriea causa della pandemia, ma non per questo deve essere messa nel dimenticatoio.

Piccolo bonus

Elenchiamo solo i titoli, altrimenti ci vorrebbe un libro non un articolo. Consigliamo anche:

The Umbrella Academy;

Le terrificanti avventure di Sabrina (Trash e riadattamento della serie omonima in stile dark fantasy);

Sweet tooth;

Warrior Nun (si sono suore guerriere);

Alchemy of souls (drama koreano composto da 2 stagioni, con quel bel ragazzo di

Lee Jae-wook);

Lee Jae-wook); Locke & key.

Ah, ultima cosa: NETFLIX MUOVITI CON L’ULTIMA STAGIONE DI STRANGER THINGS, Fra poco agli attori spunteranno i capelli bianchi. Magari ti fai perdonare per tutte le palle curve che stai lanciando a noi utenti.