etto,

Apple annuncia, come già fatto in passato, il debutto ufficiale di una nuova funzione, ovvero: Apple PassKey.

Come appunto detto, Apple PassKey è la nuova iniziativa della nota azienda con la mela mangiata, che si propone di eliminare per sempre, il fastidio e la poca affidabilità legata all’inserimento di password o codici come modelli di sicurezza della privacy, e di sostituirli con tecniche molto meno tediose ed efficienti.

Apple PassKey: di cosa si tratta

La funzione PassKey infatti, consente agli utenti Apple di accedere ai propri dispositivi ed account attraverso il metodo “sign with Apple“. Ovvero quando per entrare in alcune piattaforme ci viene richiesto di proseguire la registrazione con il proprio account Google, una mail o l’ account facebook, da oggi, a queste opzioni verrà aggiunta anche la nuova “sign with Apple“. Quest’ ultima infatti, ci consentirà di eliminare del tutto l’ inserimento manuale di codici e password, che possono essere comunque molto semplici da hackerare, con il sistema di riconoscimento biometrico. Ovvero, attraverso l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Entrambi metodi decisamente molto più sicuri e davvero difficili da eludere, a differenza di quelli precedenti, sempre molto validi ma non impeccabili. Inoltre, grazie a questa funzione gli utenti avranno la possibilità di accedere alla propria email utilizzando un altro indirizzo fittizio, che li ricondurrá poi, in automatico, alla mail principale.

I vantaggi del passkey

Si tratta di una soluzione davvero ottima, in quanto ci consente non solo di nascondere la nostra vera mail, ma anche di evitare alcuni fastidi come, per esempio, l’invio di messaggi spam, che quotidianamente riempiono la nostra casella di posta. Basterà, infatti,bloccare, dall’indirizzo fittizio, l’invio di questo tipo di messaggi e questi non saranno più mostrati nemmeno sull’account ufficiale.

La nuova opzione sarà disponibile con l’aggiornamento di IOS 17. Tuttavia, alcuni utenti beta selezionati, hanno avuto la possibilità di provarla già sul loro dispositivo, con ottimi risultati e reazioni davvero entusiaste.