Whatsapp, con questi trucchetti la tua esperienza sull'app cambierà completamente

WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, offre una serie di funzionalità nascoste che potrebbero non essere note a tutti. Queste, se utilizzate correttamente, possono migliorare l’esperienza dell’utente.

Whatsapp: i segreti di cui avevi bisogno

Iniziamo subito. Sull’app è possibile personalizzare le notifiche per contatti specifici. Questo può essere utile se si desidera essere immediatamente informati quando si riceve un messaggio da una persona particolare. Per farlo, basta aprire la chat con il contatto desiderato, toccare il nome in alto per aprire le informazioni del contatto e selezionare “Notifiche personalizzate”.

Un’altra funzionalità interessante è la possibilità di marcare i messaggi come non letti. Questo può essere utile se si desidera ricordare di rispondere a un messaggio in un secondo momento. Per marcare un messaggio come non letto, basta tenere premuto il messaggio e selezionare l’opzione “Segna come non letto”.

WhatsApp offre anche la possibilità di inviare un messaggio a più contatti contemporaneamente senza dover creare un gruppo. Questa funzionalità, chiamata “Broadcast“, può essere molto utile per inviare annunci o aggiornamenti a più persone. Per utilizzarla basta andare al menu principale di WhatsApp e selezionare “Nuova diffusione“.

Inoltre, è possibile utilizzare WhatsApp su un computer tramite WhatsApp Web. Questo può essere particolarmente utile se si desidera digitare messaggi più lunghi o se la si desidera utilizzare mentre si lavora su un pc. Come fare? Basta andare al sito web e scansionare il codice QR con l’applicazione sul proprio telefono.

Infine, è possibile utilizzare le funzionalità di risposta rapida e risposta privata in un gruppo. La risposta rapida permette di rispondere a un messaggio specifico in una chat di gruppo scorrendo il messaggio verso destra. La risposta privata, invece, permette di rispondere a un messaggio di gruppo in una chat privata con l’autore del messaggio. Queste sono solo alcune delle funzionalità nascoste. Continuate a seguirci per saperne di più!