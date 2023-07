Vodafone, uno dei più grandi operatori telefonici italiani, sbaraglia la concorrenza con una nuova e sensazionale offerta per l’Estate.

La promo, oltre a fornire l’accesso ad importanti servizi offre, ai suoi futuri clienti, anche la possibilità di acquistare uno smartphone a rate davvero piccolissime.

L’obiettivo di Vodafone attraverso questa promozione è quello di recuperare alcuni clienti che, nel corso degli anni, hanno deciso di rivolgersi ad altri operatori. Infatti, tale offerta è disponibile per i clienti che intendono effettuare una portabilità di numero. In particolare, si rivolge a coloro che intendono passare da Fastweb, Iliad o altri gestori telefonici virtuali, a Vodafone.

Vodafone: I dettagli della promozione

La promo in questione è la Vodafone Bronze Plus, disponibile nei negozi dell’operatore già a partire da 10 Luglio 2023. Essa al prezzo di 9,99 euro al mese, offre:

Minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 70 Gb di internet in 4G, che possono diventare illimitati se si decide di effettuare il pagamento attraverso il metodo Smart Pay.

Oltre ai servizi sopracitati, i rivenditori potranno associare a questa promozione la possibilità di acquistare uno smartphone Samsung o Honor attraverso una rateizzazione davvero piccolissima e mai vista prima.

Gli smartphone tra cui sarà possibile scegliere sono:

Honor Magic 5 Lite 5G. Disponibile sia nella versione 128 GB , sia in quella da 256 GB . Al costo di soli 3,99 euro al mese per 24 mesi , ed un unico anticipo iniziale di 29,99 euro da poter pagare solo con carta di credito.

Samsung Galaxy A14 5G. Acquistabile con rate di soli 4,99 euro al mese per 24 mesi, ed un unico anticipo iniziale di 9,99 euro o di 39,99 euro in base al metodo di pagamento scelto.

Tale promozione sarà disponibile ancora fino al 31 Luglio 2023. Per informazioni più dettagliate, potete consultare il sito internet ufficiale o rivolgervi a un negozio fisico. La nuova promo Vodafone è davvero unica, da non farsela assolutamente scappare!