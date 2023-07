Al giorno d’oggi avere un paio di cuffie Bluetooth durante i viaggi o i tragitti a piedi è sicuramente una gran bella compagnia.

Se ne state cercando un paio di alta qualità ad un prezzo accessibile vi consigliamo le Q20i soundcore Anker, scontate del 28% sulla piattaforma Amazon.

Cuffie Bluetooth Q20i soundcore Anker in offerta su Amazon

Le cuffie in questione dispongono di 2 microfoni interni e 2 esterni collaborano per rilevare il rumore esterno e ridurlo efficacemente fino al 90%, come quello dei motori di aerei e automobili. Le cuffie con cancellazione del rumore sono dotate di driver dinamici sovradimensionati da 40 mm che producono un suono dettagliato e ritmi incalzanti con la tecnologia BassUp. Compatibile con audio certificato ad alta risoluzione tramite il cavo AUX per dettagli ancora maggiori.

Le cuffie garantiscono 40 ore di durata della batteria con cancellazione del rumore attiva e 60 ore in modalità normale. Potete quindi spostarvi in tutta tranquillità senza dover pensare alla ricarica. Ricarica rapida in 5 minuti per 4 ore extra di riproduzione. Vi permettono di connettervi a due dispositivi contemporaneamente con Bluetooth 5.0 e passare istantaneamente da uno all’altro.

Scaricate l’app soundcore per personalizzare il suono utilizzando l’equalizzatore personalizzabile, utilizzando le 22 equalizzazioni preimpostate o regolando manualmente l’equalizzazione. Potete anche passare da una delle 3 modalità all’altra. Le cuffie hanno un costo di 35.99 euro invece di 49.99 euro. Seguite il link per maggiori dettagli a riguardo, sono disponibili in due colorazioni, nere e blu navy.