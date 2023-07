Android Auto 10.1 arriva, le novità che cambiano TUTTO

È arrivato il nuovo aggiornamento di luglio per Android Auto da parte di Google. Ecco dunque la nuova versione 10.1.1329 che include delle modifiche interessanti.

La prima è quella che migliora la funzionalità “Non disturbare” oltre che la modalità oscura sull’interfaccia dell’auto. Quest’ultima è ora indipendente dallo smartphone. Ovviamente sono stati corretti anche diversi bug. L’obiettivo è rendere l’interfaccia quanto più interessante possibile per gli utenti, in modo da portarli ad utilizzarla di default. Negli ultimi anni Google è riuscita: sono state diverse le introduzioni che hanno reso Android Auto un vero e proprio aspetto indispensabile in macchina. L’ultimo aggiornamento non ha cambiato dunque troppe cose, ma qualcosa di diverso c’è.

Android Auto si aggiorna: ecco cosa è veramente cambiato

Ci sono poi anche diverse novità sullo schermo che arrivano degli aggiornamenti precedenti, come la possibilità di dividerlo in due tenendo i widget aperti.

Ovviamente il changelog è stato brevissimo ma questa volta significativo:

Improved Do Not Disturb functionality.

Dark mode on car UI is now independent from the phone.

Bug fixes and other Improvements.

Ciò sta a significare che è stata migliorata anche la modalità oscura oltre a quella “Non disturbare”. Infine, come tutti pensano, le correzioni servono a preparare il terreno per il prossimo aggiornamento, il quale potrebbe essere molto più interessante rispetto agli altri.

Tutto quello che gli utenti Android dovranno fare sarà solo aspettare, come sempre. Ormai la piattaforma ha raggiunto un livello altissimo e per continuare a migliorarsi serve davvero il massimo dello sforzo. Sono in programma nuovi aggiornamenti entro il mese di settembre, tutti di grande livello.