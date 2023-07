Il volantino MediaWorld affonda le proprie radici nella Mobile Mania, un meccanismo ed un focus molto apprezzato dal pubblico, già ampiamente visto in passato, con il quale è facilissimo confrontarsi per riuscire ad avere libero accesso ad un carnet di scelte davvero molto ampio.

La campagna promozionale di MediaWorld lascia tutti a bocca aperta, anche in termini di accessibilità sul territorio, dovete infatti ricordare che gli ordini sono facilmente completabili nei negozi fisici in Italia, ed in egual misura anche sul sito ufficiale, dove si possono trovare esattamente gli stessi prezzi bassi, senza differenze (solo in alcune occasioni potrebbe essere necessario pagare la spedizione).

MediaWorld, quanti sconti con il volantino

Una marea di sconti vi attende con la Mobile Mania di MediaWorld, gli smartphone top di gamma sono coinvolti direttamente, con alcune ottime occasioni per ridurre la spesa rispetto al listino. Nello specifico parliamo di 1099 euro per l’acquisto di un buon Samsung Galaxy S23+, il top di gamma che tutti vorrebbero avere a casa, oppure di 849 euro, nel momento in cui ad esempio si volesse acquistare il Samsung galaxy S23.

Le offerte del volantino chiaramente abbracciano anche la fascia intermedia, con riduzioni importanti sui prodotti che non costano più di 500 euro, con la possibilità comunque di arrivare anche ad acquistare l’eccellente Samsung Galaxy A54, disponibile a 489 euro, passando per Xiaomi 12 Lite, Oppo A77, Galaxy A34 e similari. Il volantino può essere tranquillamente sfogliato sul sito ufficiale.