Il produttore cinese Oppo ha svelato per il mercato indonesiano un nuovo smartphone. Anzi, proprio nuovo non è, dato che si tratta di una variante di Oppo A58 5G. Questo modello da poco annunciato si differenza per alcune caratteristiche, tra cui la presenza del solo supporto alla connettività 4G. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche.

Oppo annuncia ufficialmente in Indonesia il nuovo Oppo A58 con supporto al 4G

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato per il mercato indonesiano una nuova variante dello scorso Oppo A58 5G. Come già accennato in apertura, una delle differenze sostanziali risiede nel processore. A bordo del nuovo modello troviamo infatti il soc MediaTek Helio G85, il quale è in grado di supportare le sole reti 4G.

Come memoria interna, troviamo poi stranamente 128 GB di storage interno di tipo eMMC 5.1. La RAM è invece LPDDR4X ed è da 6 GB. Altra leggera differenza la troviamo dal punto di vista estetico, dato che questo modello presenta un piccolo foro per la fotocamera anteriore. Sul modello con supporto al 5G era invece presente un notch a goccia.

Le altre caratteristiche tecniche comprendono poi due fotocamere posteriori da 50+2 MP, una batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 33W, un sensore biometrico fisico posto sul tasto di accensione e spegnimento e la certificazione di resistenza IPX4.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Oppo A58 4G sarà per il momento distribuito per il mercato indonesiano. Il prezzo sarà pari a circa 150 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati se dovesse arrivare in Italia.