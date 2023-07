OPPO K11 è il nuovo modello prposto per la fascia media dal famoso produttore cinese. Si tratta di uno smartphone basato sul (non più recentissimo) SoC Snapdragon 782G di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

A parte qualche piccola di differenza estetica (come ad esempio una zona rettangolare che circonda l’intero comparto fotografico), della ricarica cablata ancora più rapida (a 100 W), dell’assenza del blaster a infrarossi e del sistema operativo che, pur essendo basato su Android 13, è la ColorOS 13.1, lo smartphone “nuovo” è in sostanza il gemello del modello OPPO K11x oltre che rebrand di un dispositivo a marchio OnePlus (a conferma che le due società lavorano in parallelo, date le molte similitudini).

Le specifiche dell’OPPO K11

OPPO K11 è composto da un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, separato da una foro circolare e centrato che ospita la fotocamera anteriore da 16 megapixel, un comparto fotografico principale triplo (con sensore principale da 50 megapixel stabilizzato otticamente), un comparto connettività abbastanza completo e una batteria da 5000 mAh. Il lettore delle impronte digitali, utile a molte funzionalità oltre che al semplice sblocco, è posto sotto il display.

L’OPPO K11 è già preordinabile in Cina, ma le vendite effettive che inizieranno il 1 agosto. Lo smartphone è disponibile nelle due colorazioni Moonshadow Gray e Glacier Blue e in tre differenti configurazioni di memorie, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 1899 yuan (pari a circa 241 euro al cambio attuale);

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2099 yuan (circa 266 euro);

Configurazione 12+512 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 317 euro).

Le probabilità che venga distribuito anche qui in Italia sono ben poche, se lo desiderate dovreste affidarvi a siti stranieri, ma non è sempre consigliabile. Tuttavia, date le tante qualità simili, è possibile che venga importato il OnePlus Nord CE 3 5G o accontentarvi del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G già in vendita. Non perdete le speranze.