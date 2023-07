Tra i tanti prodotti proposti ogni giorno in offerta sulla piattaforma di e-commerce Amazon, ce ne sono parecchi che riguardano il mondo della tecnologia.

Oggi, per esempio, vogliamo farvi notare una chiavetta USB marca Kingston da 128 GB, scontata quasi del 50%. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Kingston Chiavetta USB in offerta su Amazon

Le pennette USB sono utilizzate per trasportare, trasferire e conservare file di ogni tipo, come ad esempio immagini, video o documenti. Sono molto diffuse grazie alle loro dimensioni ridotte, la loro praticità, capienza e portabilità. Esistono chiavette USB che hanno anche altre funzioni: le chiavette USB per WiFi per esempio contengono un modulo WiFi che consente di effettuare la connessione internet dei computer che ne sono sprovvisti.

La chiavetta è costituita da una memoria flash (chip FLASH) non volatile e riscrivibile, da un controller e da un connettore che serve ad inserire la chiavetta nell’appostita porta USB dei vari devides. Molti modelli hanno un led che si accende ad indicare lo stato di attività della pennetta.

Quella proposta dalla piattaforma ha una velocità di lettura fino a 200 MB per secondo ed è molto elegante, dotata di corpo in metallo e senza cappuccio. La versione da 128 GB è attualmente proposta, a questo link, al prezzo di 14.75 euro invece di 27.99 euro. Sulla piattaforma troverete anche tanti altri tagli di memoria.