Il volantino attivato questi giorni da Lidl vuole ritagliarsi un grosso spazio nel cuore e nelle menti dei consumatori italiani, con un risparmio più unico che raro, e la possibilità comunque di poter variare la scelta tra un elevato quantitativo di prodotti in promozione.

Gli utenti che al giorno d’oggi volessero approfittare degli sconti di Lidl, devono comunque ricordare che gli acquisti devono necessariamente essere completati in via esclusiva nei negozi fisici, ciò sta a significare che al momento attuale, gli stessi ordini non sono completabili tramite il sito ufficiale (o l’e-commerce in generale).

Per i prezzi bassi disponibili su Amazon, ricordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, con alcune ottime offerte e tanti coupon gratis.

Lidl, le occasioni del volantino sono imperdibili

I prezzi dell’ultimo volantino Lidl sono sempre più bassi e dal risparmio assicurato, anche se comunque sembrano focalizzare la propria attenzione sul mondo dei piccoli elettrodomestici per la cucina. Le occasioni da non perdere sono molteplici, si parte da un economico tritatutto elettrico, che ha un costo effettivo di soli 14,99 euro, per poi salire verso un frullatore ad immersione, il cui prezzo è di 22 euro, oppure anche la gelatiera, uno strumento ideale per questo periodo, disponibile all’acquisto a 24,99 euro.

Gli utenti che fossero invece disposti ad investire cifre maggiori, potranno pensare di acquistare la friggitrice, con una spesa finale di 59 euro, passando per la macchina per creare il ghiaccio da 99 euro. Tutti questi prezzi, ed altri ancora, sono raccolti comodamente nelle pagine che abbiamo inserito nell’articolo, così da poterli scoprire da vicino senza problemi.