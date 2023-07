Il colosso di e-commerce Amazon sta proponendo a prezzo scontato Flipper Zero, gadget portatile e multiuso con funzionalità simili a Tamagotchi.

Il prodotto è stato sviluppato per interagire con i sistemi di controllo degli accessi. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo e soprattutto, il prezzo.

Flipper Zero in offerta su Amazon

Sul sito ufficiale viene descritto come “un multi-strumento portatile per geeks nel corpo di un giocattolo”. Si tratta di un dispositivo hardware open-source in grado di interagire con diversi sistemi digitali come sistemi di controllo degli accessi, RFID, protocolli radio e hardware di debug. Inoltre, è possibile personalizzarlo e programmarlo per svolgere molte altre funzioni grazie alla sua interfaccia GPIO.

Flipper Zero è da considerarsi come uno strumento per hobby personale, rigorosamente per l’intrattenimento, l’apprendimento, l’hacking etico e l’ingegneria hardware. Per chi non dovesse ricordarlo, il Tamagotchi era un minuscolo sistema di gioco portatile simile a un Game Boy, a forma di uovo e tascabile. Sfoggiava un minuscolo schermo LCD largo solo 32 pixel e alto 16, insieme a tre pulsanti per la navigazione e la selezione dei menu, che per gli anni ’90 del millennio scorso era veramente un concentrato di tecnologia.

Flipper Zero nell’agosto 2020, è stato inizialmente reso pubblico tramite un progetto di crowdsourcing Kickstarter da 4,8 milioni di dollari. Ci sono voluti 18 mesi dalla fine della campagna di crowdfunding per consegnare i primi gadget ai sostenitori. Su Amazon è proposto al prezzo di 269 euro invece di 279.99 euro, seguite il link per maggiori dettagli.