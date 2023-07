CoopVoce, poco tempo per la EVO 180 che distrugge Iliad

La volontà dei gestori virtuali attualmente è quella di convogliare tutte le energie per riuscire a spodestare le aziende leader del settore telefonico. Soprattutto in quello mobile ci sono dei nomi che sembrano inestirpabili nelle prime posizioni, come quelli di Vodafone, TIM e soprattutto Iliad. Nonostante le loro grandi offerte, ci sono degli operatori che stanno riuscendo a fare un gran bel lavoro, proprio come ad esempio CoopVoce.

Gli utenti che hanno sottoscritto in passato una delle offerte di questo provider, riescono infatti a restare sempre con il solito operatore senza cambiare. Il merito è delle grandi opportunità che sono presenti al loro interno, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga disponibili per la navigazione sul web. CoopVoce è perfetto in questo e a riconoscerlo sono anche i suoi utenti che lo reputano uno dei provider più affidabili in assoluto. Mai nessuno infatti si è ritrovato di fronte ad una brutta sorpresa dopo aver sottoscritto una delle sue offerte anche in passato.

CoopVoce propone la sua miglior promo con un prezzo shock, ecco 180 giga al mese

In questo momento c’è un’offerta che sta stimolando tantissime persone a cambiare gestore. Il merito è dei contenuti che presenta, oltre che del prezzo che dura per sempre. La nuova EVO 180 parla da sola: basta il suo nome per far capire cosa ci sia al suo interno, soprattutto in termini di connessione Internet.

Gli utenti che sottoscriveranno questa proposta potranno infatti avere minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e soprattutto 180 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile resterà sempre lo stesso: 7,90 € al mese.