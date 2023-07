CoopVoce vince, TIM distrutta dalle promo con 180 giga

Serve grande equilibrio nel proporre promozioni di alto livello, soprattutto quando si tratta di telefonia mobile. Tra i gestori più interessanti ci sono sicuramente quelli virtuali, i quali sono riusciti pian piano ad avere grande successo. A dimostrarlo sono le ultime promozioni di cui il gestore CoopVoce riesce a vantarsi ultimamente.

L’obiettivo sarà sempre lo stesso anche per questa nuova estate, ovvero quello di battere gli altri provider. Riuscire a risvegliare la voglia di rientro dei vecchi clienti è l’obiettivo primario che CoopVoce si prefissa. Se all’interno del messaggio che sta girando ormai da qualche settimana da parte di un celebre provider, si parla di una promo solo per rientranti, il gestore di Coop offre tutto a tutti. Al momento le promo degne di nota sono due.

CoopVoce: queste offerte arrivano fino a 180 giga al mese, ecco i migliori prezzi

Riuscire a gestire il proprio smartphone dal punto di vista delle offerte mobili risulta oggi semplicissimo. Scegliere un provider è facile siccome nessuno ormai dispone di offerte che non siano vantaggiose.

A dimostrarlo è uno dei migliori provider virtuali, ovvero CoopVoce. La prima promo che mette in gioco il gestore è quella che consente a tutti di avere minuti e messaggi senza limiti per 4,90 € al mese per sempre. All’interno dell’offerta ci sono anche 3 giga per navigare in rete.

La migliore opportunità però è quella che sarà disponibile fino al prossimo 2 agosto, ovvero la EVO 180. Al suo interno ecco 180 giga in 4G e minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di 7,90 € al mese per sempre.