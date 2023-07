Benzina, il trucco che ti permette di risparmiare anche d'estate

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento dei viaggi, il costo della benzina diventa una preoccupazione significativa per molti automobilisti. I prezzi dei carburanti sono aumentati, con la benzina che oggi al self costa 1,85€ al litro, e quando si decide di usufruire del servizio può arrivare a 1,985€. Questo aumento è dovuto alla crescente domanda di carburante durante i mesi estivi. Ma c’è un trucco. Scopriamolo insieme.

Benzina: come risparmiare?

Uno dei trucchi è l’utilizzo di varie app o il portale Osserva Prezzi Carburanti Del Mimit. Questi strumenti permettono di confrontare i prezzi dei carburanti nei vari distributori, permettendo di scegliere il più conveniente. Inoltre, è possibile usufruire del Bonus Benzina, un contributo economico di 200€ offerto dal Governo per tutto il 2023, riservato ai lavoratori del settore privato.

Un altro metodo per risparmiare è quello che viene definito come “il trucco del tradimento“. Questo consiste nel cambiare distributore di carburante, optando per uno che offre prezzi più bassi rispetto a quello abituale. Anche se si tratta di una visita occasionale, può portare a un risparmio significativo. È importante anche evitare di arrivare in autostrada con il serbatoio quasi vuoto, poiché i prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio autostradali tendono ad essere più alti. Anche in questo caso, l’uso della tecnologia per confrontare i prezzi può essere molto utile.

In conclusione, nonostante l’aumento dei prezzi dei carburanti, esistono vari metodi per cercare di risparmiare. Che si tratti di utilizzare app per confrontare i prezzi, di usufruire di bonus governativi o di “tradire” il proprio distributore abituale, ogni piccolo risparmio può fare la differenza.