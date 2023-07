Da sempre TIM è la nemesi di Vodafone, i due principali operatori telefonici del nostro paese, sono pronti a darsi letteralmente battaglia per cercare di vincere l’una sull’altra, mettendo sul piatto ottime offerte generali, a prezzi quasi mai visti prima. La maggior parte di queste, tuttavia, è disponibile solo nella variante operator attack, ciò sta a significare che l’attivazione è possibile in via esclusiva per coloro che sceglieranno di abbandonare l’operatore di riferimento (in altre parole effettueranno portabilità).

Nel mese di Luglio sono davvero tantissime le proposte disponibili da TIM, ma ne esiste una in particolare che è stata in grado di catturare l’attenzione del pubblico, dato il suo essere super scontata e ricca di contenuti. Il suo nome è TIM Power Supreme Web Easy, si tratta di una promo riservata ai clienti di Iliad e MVNO (sempre con portabilità), pronti a versare un contributo iniziale una tantum di 25 euro complessivi (ma già comprensivo della prima ricarica che copre la mensilità).

TIM, l’offerta che tutti devono attivare

La migliore offerta del momento di TIM, se richiesta online, propone uno sconto più unico che raro: il primo mese è completamente gratuito (si inizierà a pagare dal secondo rinnovo). Tutto questo per potersi permettere la suddetta Power Supreme Web Easy, soluzione da 7,99 euro al mese, con al suo interno tutto illimitato ed anche 150 giga di internet alla massima velocità possibile.

L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile anche online, non solo in negozio, a differenza del solito.