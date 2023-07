CoopVoce è un operatore telefonico virtuale da sempre in grado di sfornare ottime offerte generali, al giusto prezzo finale di vendita. E’ questo il caso della nuovissima EVO 180, una soluzione che presenta un costo fisso molto ridotto, ed è perfetta per riuscire a godere di tanti contenuti.

Per attivarla gli utenti non devono fare altro che collegarsi al sito ufficiale, e scegliere di effettuare la portabilità del proprio numero di telefono originario, con attivazione entro e non oltre il 2 agosto 2023. Il costo iniziale da sostenere non è particolarmente elevato, infatti è un una tantum di 10 euro circa (la spedizione a domicilio è invece gratuita).

CoopVoce, finalmente una promo coi fiocchi

La promozione, come era lecito immaginarsi, presenta un prezzo estremamente ridotto, ad oggi infatti ha un costo fisso scontato di soli 7,90 euro al mese, contro i 9,90 euro previsti di listino. Il canone può essere versato dal pubblico tramite il proprio credito residuo, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari.

L’accesso al bundle è davvero intrigante, poiché al giorno d’oggi il consumatore si ritrova a poter godere di ben 180 giga di internet in 4G (attenzione che la velocità di navigazione è limitata), passando anche per minuti illimitati e ben 1000SMS che possono essere inviati a chiunque si desideri.

Come vi dicevamo nei paragrafi precedenti, il limite più grande è temporale, ciò sta a significare che avete poco tempo a disposizione per richiederla sul vostro numero. L’attivazione deve essere completata entro e non oltre il 2 agosto.