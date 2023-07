VeryMobile è uno dei più diffusi operatori semi-virtuali presenti sul mercato delle telecomunicazioni italiane. Questo operatore appoggia la sua rete a quella di WindTre che, insieme a Vodafone, Tim e altri, rappresenta uno dei principali fornitori, leader nel settore delle telecomunicazioni.

In occasione di dell’ Estate VeryMobile, propone a tutti gli utenti, sia essi vecchi o nuovi, una offerta davvero incredibile che, nell’ultimo periodo, sta ricevendo moltissime attivazioni.

VeryMobile: La promo dell’Estate

Si tratta della:

VERY 270 GIGA, che al costo di 9.99 euro al mese, prevede:

– Minuti ed Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili;

– 270 Giga di Internet in 4G;

– Velocità di 30 Mbps in download ed upload.

La promo, come abbiamo appunto detto, è disponibile sia per i nuovi clienti, sia per i già clienti VeryMobile

Questi ultimi, indipendentemente dal piano tariffario cui sono già abbonati, possono infatti, effettuare un cambio di offerta senza alcun costo aggiuntivo.

Nella maggior parte dei casi, effettuare il cambio di offerta con VeryMobile risulta essere davvero molto semplice. Infatti, spesso, quando si utilizza l’app, può capitare che appaia un pop-up, in cui si avvisa l’utente della possibilità di accedere ad una nuova offerta più vantaggiosa. In questo caso, il cliente non dovrà fare altro che cliccare sull’avviso, selezionare la voce “Offerta“, e poi “Gestisci Offerta“, e il gioco è fatto. Il nuovo piano tariffario verrà attivato automaticamente sul vostro numero di telefono e, nel caso in cui abbiate un credito residuo, la promozione partirà immediatamente. Altrimenti basterà effettuare una ricarica prima ancora di compiere il passaggio.

Tuttavia, nel caso si disponga ancora di giga appartenenti alla vecchia promozione questi non verranno aggiunti alla nuova, ma andranno persi.

Quanto durerà l’offerta?

VeryMobile non ha comunicato alcun avviso circa la durata di questa promozione. Questa risulta infatti, ancora disponibile sino al prossimo avviso.

Per altre informazioni dettagliate su questa o altre promozioni messe a disposizione dall’ operatore basterà recarsi sul sito ufficiale di VeryMobile per visualizzare in maniera rapida e precisa tutte le promozioni disponibili che rispondano al meglio alle vostre esigenze.