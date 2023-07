Iliad è il miglior gestore, 150 giga con un servizio finalmente gratis

Sono diverse le offerte che Iliad offre ad oggi, tutte disponibili sul sito ufficiale. Partendo dal basso bisogna segnalare anche l’offerta più scarna di contenuti ma allo stesso tempo meno costosa di tutte. Si tratta della promo Voce, soluzione unica per coloro che hanno bisogno di telefonare e mandare i messaggi senza alcun limite. Ci sono anche 40 mb per internet, ovviamente solo in caso di una o due necessità di breve durata. Il prezzo mensile è di soli 4,99 € per sempre con attivazione a 9,99 €.

Iliad: ecco una panoramica di tutte le offerte, si arriva fino a 300 giga

A seguire ecco una proposta inusuale, utile solo per navigare sul web. Iliad consente per soli 13,99 € al mese di poter beneficiare della DATI 300, offerta che permette di avere solo 300 giga ogni mese in 4G, senza minuti e senza SMS.

Si passa poi alle due promo più complete, entrambe della gamma Giga. La prima è quella storica, la promo che Iliad ufficializzo il giorno del suo lancio: la Giga 100. Al suo interno ecco quello che serve, con minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili. L’offerta chiude con 100 giga in 4G per la navigazione sul web. Il prezzo mensile è di 7,99 € al mese per sempre.

Infine ecco la proposta di punta dell’ultimo periodo, quella probabilmente più vantaggiosa sotto tutti i punti di vista. Bastano infatti 9,99 € al mese per poter avere tutto senza limiti tra messaggi e minuti e ben 150 giga utili per la connessione ad Internet. Ricordiamo che questa è l’unica promo di Iliad che offre il regalo il 5G senza costi aggiuntivi.