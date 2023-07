CoopVoce esagera è batte TIM, ci sono 180 giga a 7 euro

Di tempo ce n’è in abbondanza dal momento che mancano più di 10 giorni affinché l’offerta scada. CoopVoce consente ancora a tutti di poter beneficiare della sua massima espressione di risparmio e quantità, intesa ovviamente in base ai contenuti di cui la promo dispone. Il prossimo 2 agosto sarà il termine ultimo per sottoscrivere la speciale EVO 180, offerta che ad oggi sul sito ufficiale mostra un prezzo praticamente analogo a quello della promo da 50 giga.

La differenza è però abbastanza grande, siccome questa soluzione consente di avere 180 giga per navigare in Internet usando la connessione 4G ogni mese. Ovviamente non finisce qui visto che ci sono altri contenuti utilissimi per le operazioni da svolgere ogni giorno con il proprio smartphone.

CoopVoce: le sue offerte culminano nella EVO 180 con tutto incluso, ecco quanto costa

Si parte dai minuti, i quali sono illimitati per tutti i clienti che sceglieranno questa promo di CoopVoce. A seguire ci sono anche 1000 SMS per chi necessita di inviare messaggi verso qualsiasi numero di qualsiasi gestore.

Il prezzo mensile è di 7,90 euro al mese per sempre, basterà solo sottoscrivere l’offerta entro il 2 agosto. Il costo di attivazione è di 10 euro una tantum, con la spedizione della SIM che invece sarà gratuita. Gli utenti potranno inoltre anche richiedere una comodissima eSIM per evitare di dover aspettare l’arrivo della tradizionale scheda fisica.

Sono inclusi nella promo tantissimi servizi utili che non necessitano di un pagamento mensile a parte. Da ricordare che l’offerta potrà essere sottoscritta ancora per 11 giorni, senza alcuna limitazione.