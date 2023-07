CoopVoce EVO 180, questa è l'offerta SHOCK da 7 euro al mese

Riuscire ad avere la meglio sui gestori virtuali ad oggi è davvero difficile, soprattutto per via delle loro grandi offerte ufficializzate nell’ultimo periodo. Tra i gestori più interessanti che possono provare in qualche modo ad inserirli ce ne sono tanti, ma la porta sembra sbarrata a dovere. Lo dimostra il gestore virtuale migliore di tutti, ovvero CoopVoce ad oggi in grado mostrare offerte mobili di tutto rispetto.

La migliore promo durerà fino al 2 agosto. Semplicemente chi non riuscirà a sottoscriverla entro quel termine, non potrà più farlo salvo nel caso in cui CoopVoce non dovesse decidere di lanciarla di nuovo.

CoopVoce batte tutti e propone ancora la sua EVO 180 con tutto incluso a 7,90 euro al mese per sempre

Restano praticamente un paio di settimane per riuscire a sottoscrivere quella che ad oggi è una delle migliori offerte nel panorama della telefonia mobile. A renderla disponibile è ovviamente CoopVoce, gestore che non lascia mai nulla al caso. Le sue offerte restano infatti molto difficili da eguagliare per la concorrenza, siccome a prezzi così bassi è davvero complicato offrire contenuti così generosi.

Sono dunque queste le principali qualità della soluzione meglio conosciuta con il nome di EVO 180. Al suo interno gli utenti potranno trovare ciò che gli occorre, partendo dai minuti senza limiti per telefonare qualsiasi utente sul telefono fisso o mobile appartenente a qualsiasi gestore. Ci sono anche 1000 messaggi verso tutti i gestori e infine 180 giga per la navigazione web usando la rete 4G. Prezzo mensile è di 7,90 euro al mese per sempre, con attivazione a 9,90 euro.