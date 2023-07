Il Ministro Matteo Salvini è tornato a parlare delle modifiche che si intende apportare al Codice della Strada, noi tutti abbiamo già sentito parlare dell’intenzione di stringere fortemente la morsa contro coloro che si mettono alla guida in uno stato di coscienza alterato, con sospensione della patente facile e immediata come sanzione, disegno a cui bisogna aggiungere anche le nuove normative in merito monopattini e l’uso del cellulare alla guida severamente punito anch’esso.

Durante un question time al Senato, il ministro rispondendo ad un’interrogazione della senatrice Michaela Biancofiore, ha anticipato che il codice potrebbe vedere l’arrivo di ulteriori novità, con una che ha colpito più di tutti.

Abbandono animali e patente

In particolare si sta valutando di introdurre sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici per strada arrivando fino alla sospensione o alla revoca della patente.

“Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona gli animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o alla sospensione della patente. Oltre a essere un atto di assoluta barbarie, rischia di mettere a repentaglio l’incolumità di chi guida. Spero serva a far capire che deve essere una vacanza per tutti.“.

Si tratta dunque di un inasprimento che serve sia a tutelare gli animali, sicuramente immeritevoli di tale trattamento, sia gli altri automobilisti che potrebbero rischiare la loro incolumità a causa di tale trattamento, decisione che una volta trapelata in rete, ha ricevuto l’approvazione dell’opinione pubblica, d’accordo con l’idea di tutelare cani e gatti e altri animali domestici da questo comportamento.