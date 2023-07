Amazon Prime Day 2023 ha raccolto consensi in tutto il mondo, sia per la qualità delle offerte, che proprio per la risposta dell’utenza che si è letteralmente riversata sullo store di e-commerce per acquistare beni e servizi. Stando ai dati ufficiali trasmessi da Amazon stessa, il primo giorno (11 luglio) è stato il singolo giorno con maggiori vendite nella storia.

Numeri impressionanti, infatti sono oltre 375 milioni i prodotti acquistati in tutto il mondo, con un risparmio che ha letteralmente superato la soglia di 2,5 miliardi di dollari, cifre che lo hanno reso il più grande Amazon prime day di sempre. Siete curiosi di sapere quali sono stati i prodotti più venduti sul suolo italiano? facciamo un rapido riepilogo.

Amazon Prime Day 2023, ecco i prodotti più venduti

Come al solito l’attenzione dei consumatori si è posta su prodotti più da tutti i giorni, meno quindi elettronica o similari; al primo posto della speciale classifica troviamo le testine di ricambio Oral-B, nella confezione da 10 pezzi, seguito a ruota dalle 100 capsule di Caffè Borbone Respresso Miscela Blu, ed anche il set di fazzoletti tascabili Tempo. Proseguendo nello scorrere la lista, incrociamo la confezione di Supradyn Magnesio e Potassio (fondamentale con questo caldo), il bipacco di Autan Protezione Attiva contro le zanzare (a sua volta essenziale in estate), passando per la carta igienica Scottonelle (best buy di tutti gli eventi Amazon), lo swiffer catturapolvere nella box da 120 panni, ed anche il Finish Powergel, detersivo per lavastoviglie.

La domanda ora ve la poniamo noi, avete acquistato uno o più di questi articoli?