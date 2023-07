Come ogni anno, in questo periodo Apple ha rinnovato la propria campagna promozionale dedicata agli studenti universitari, consumatori che rappresentano il futuro della nostra nazione (e non solo), strettamente legati all’utilizzo di dispositivi portatili, appunto tra cui i prodotti di casa Apple.

Tutti coloro che dal 13 luglio al 23 ottobre dell’anno corrente sono iscritti ad un corso universitario, hanno diritto a ricevere una carta regalo con l’acquisto di un Mac o di un iPad. Oltre a questo potranno ricevere uno sconto del 20% sull’AppleCare+, ricordiamo essere il programma che permette di proteggere nel miglior modo il proprio dispositivo Apple.

Apple, gli sconti per gli studenti universitari

Questi sono generalmente le promozioni più interessanti, anche se consigliamo caldamente di collegarvi qui per maggiori informazioni; allo stesso tempo possiamo fornirvi un rapido accenno a quali sono i prezzi dei prodotti coinvolti nel programma Apple Educational.

Il MacBook Air da 15 pollici con M2 parte da 1519 euro, la variante più piccola da 13 pollici, sempre con M2, costa 1249 euro, mentre se si andasse verso il modello precedente, con M1, il prezzo parte da 1109 euro. Molto interessante è la linea MacBook Pro, con richiesta che partono da 1514 euro, oppure il Mac Mini, che a tutti gli effetti ha un costo di partenza di soli 609 euro.

Gli amanti invece di un dispositivo portatile, come appunto l’Apple iPad, possono pensare di acquistare l’iPad Air di quinta generazione da 719 euro, oppure l’iPad Pro, con un prezzo che parte da 999 euro. All’acquisto di uno qualsiasi dei suddetti prodotti, l’utente riceverà anche tre mesi gratuiti di Apple Music e Apple TV+.