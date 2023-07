DAZN diventa gratis, sarà sulla TV di tutti gli italiani

Sono giorni in cui si parla insistentemente della trasmissione del prossimo campionato di calcio italiano di Serie A. Stando a quanto raccolto mediante le indiscrezioni di alcune fonti autorevoli, una delle aziende più accreditate per accaparrarsi i diritti TV sarebbe DAZN.

Il colosso avrebbe infatti deciso di piazzare una nuova offerta prima del termine del 2 agosto, ma ci sarebbe anche dell’altro. L’azienda starebbe pensando di introdurre un nuovo canale satellitare disponibile anche sulla piattaforma gratuita Tivùsat. Sarebbe infatti stato stretto un accordo ufficiale con quest’ultima da parte di DAZN, che porterà sulla piattaforma uno dei suoi canali già presenti peraltro anche su Sky, ovvero Zona DAZN.

DAZN si lancia su Tivùsat, l’accordo è ufficiale per un canale gratuito

Dopo aver lanciato il canale in questione all’inizio del triennio, DAZN avrebbe pensato ad una nuova soluzione. Il canale arriverà sulla piattaforma gratuita Tivùsat, introducendo alcune novità. I canali dovrebbe infatti funzionare con l’ausilio di una nuova smart-card, ma non solo.

Anche una nuova CAM Common Interface + 4K sarebbe necessaria, in alternativa si potrebbe poi usare anche un decoder di Merlin. Tutti i decoder compatibili e i moduli CAM saranno equipaggiati con un nuovo aggiornamento che gli permetterà di agganciare i canali di DAZN.

Per l’azienda sarà quindi una grande novità siccome riuscirebbe ad aumentare il pubblico in un batter d’occhio. Questo assicurerebbe quindi anche un’ottima qualità di visione a tutti quelli che non riescono ad utilizzare lo streaming tramite rete Internet.

Al momento non c’è nulla di effettivo ma tra circa 10 giorni i primi tratti di questa nuova iniziativa dovrebbero essere visibili.