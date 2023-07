Very Mobile, nuova offerta GIGA X2 con 200GB al mese

Con la nuova promo di Very Mobile è davvero difficile non trovarsi bene: ecco cosa include ogni mese per sempre per gli utenti

Al momento non ci sono tanti i gestori che riescono a garantire agli utenti tutto ciò che essi desiderano. Uno di quelli che ci riesce alla grande è senza dubbio Very Mobile.

L’offerta in questo momento più vantaggiosa è infatti la Promo Giga x2, che si può sottoscrivere ancora fino alle 23:59 di oggi.

Al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti con 200 giga per navigare sul web. L’attivazione e la consegna della Sim sono gratuite.

Very Mobile: tutti i segreti della promo sono qui, i vantaggi non finiscono mai

Non ci sono vincoli contrattuali per gli utenti. La soddisfazione del pubblico è fondamentale per Very. Per questo le offerte del provider non hanno vincoli di alcun genere in merito alla durata. Stessa cosa per costi o penali di disattivazione che possano impedire di cambiare se la situazione non dovesse risultare all’altezza delle aspettative.

L’offerta si rinnova lo stesso giorno tutti i mesi. Non sarà dunque un problema ricordare la data di scadenza dell’offerta di Very. Gli utenti pagano solo ed esclusivamente il costo dell’offerta. Per non far spendere nulla di più, nel caso in cui dovessero finire i Giga, la navigazione verrà bloccata. Per far ripartire l’offerta sarà necessario andare sull’app e premere il bottone fucsia con su scritto “Rinnova“: in questo modo si riprenderà subito ad usarla.

Anche la ricarica è estremamente semplice da effettuare. Per non avere pensieri, potrà essere attivato il servizio di ricarica automatica direttamente dall’applicazione ufficiale. Ogni mese gli utenti riceveranno un addebito diretto con solo il costo di rinnovo dell’offerta.