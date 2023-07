ho. Mobile con 300 giga distrugge Iliad e TIM

La corsa al miglior gestore è ormai una sorta di sport nazionale per gli italiani, i quali vogliono avere le migliori possibilità con un prezzo basso. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza di tantissime realtà che riescono ad abbassare radicalmente i costi ogni mese, talvolta proponendo offerte che durano per sempre. Inoltre più utenti, pur evitando gestori che sono riconosciuti come migliori in assoluto per via della loro rete mobile, cercano di capire qual è il provider che può fare al caso loro per la loro zona di domicilio. A dispetto di quel che si pensa, ho. Mobile riesce a dare il suo grande contributo con offerte assurde.

La grande qualità di questo provider è garantita dalle reti estremamente distribuite sul territorio italiano, senza buchi neri di nessun genere. Le sue offerte stanno seminando il panico tra i gestori concorrenti, i quali non sanno più come fare per riuscire a togliere utenti a questa potenza del mondo della telefonia.

ho. Mobile: questa promo è in grado di offrire ben 300 giga al mese per tutti

Il rischio di fare un buco nell’acqua non esiste più, almeno se avete deciso di scegliere un gestore come ho. Mobile. La sua grande fama proviene dal sostegno offerto da Vodafone, provider che gli concede la sua rete mobile.

La grande qualità di rete è dunque assicurata, soprattutto con 300 giga al mese all’interno dell’ultima offerta. Il prezzo mensile corrisponde a 10,99 € per tutti, con contenuti senza limiti. Ci sono infatti minuti e messaggi verso tutti senza alcun limite e con diverse opzioni incluse nel prezzo.