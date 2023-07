I vari operatori telefonici italiani cambiano spesso la propria proposta e in alcuni casi la indirizzano per contrastare la concorrenza. ho Mobile, in particolare, ha deciso di sfidare il rivale Iliad, proponendo nuovamente una delle sue offerte super convenienti, ovvero ho. 5,99. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, ritorna l’offerta ho. 5,99 per contrastare il rivale Iliad

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di riproporre una delle sue offerte a basso costo. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata ho. 5,99 ed è rivolta principalmente per contrastare il rivale Iliad. L’offerta è però comunque attivabile anche da altri operatori telefonici, tra cui: Coop Voce, Fastweb, Poste Mobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies.

Il bundle di questa offerta low cost include ben 100 GB di traffico dati per navigare in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo dell’offerta è di appena 5,99 euro al mese e, per chi attiverà l’offerta entro il 31 luglio 2023, non è previsto né costo di attivazione né costo per la scheda sim.

Ricordiamo comunque che restano disponibili anche altre offerte dell’operatore. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile ho. 7,99 180 GB. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ben 180 GB di traffico dati ad un costo di 7,99 euro al mese.