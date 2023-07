Vodafone prova ad accorciare le distanze nei confronti delle dirette rivali, mettendo sul piatto una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, con la quale i consumatori hanno la possibilità di avere libero accesso a 200GB, oltre che al 5G a titolo gratuito.

Richiedere la promozione di cui vi parleremo nell’articolo non è semplicissimo, per il semplice fatto che è necessario ritrovarsi in uscita da Iliad o da un MVNO, e decidere di completare la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere dovrebbe equivalere a circa 20 euro, comprensivo anche di una parte di ricarica che potrà essere utilizzata per le mensilità.

Se volete le offerte Amazon del Prime Day sul vostro smartphone, correte subito ad iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid.

Vodafone, solo in questo modo potete avere l’offerta

Ciò che rende l’offerta decisamente speciale è senza dubbio la presenza di un prezzo tutt’altro che elevato, poiché al giorno d’oggi gli utenti devono pagare solamente 7,99 o 9,99 euro al mese, solamente tramite la propria SIM (quindi no carta di credito o similari). Tutti coloro che vorranno richiedere la promo, potranno comunque attingere a piene mani anche a 150 o 200 giga al mese (il quantitativo va di pari passo con il prezzo), passando anche per illimitati minuti o SMS, spendibili verso ogni numero di telefono registrato direttamente sul territorio nazionale.

La promozione è disponibile in tutti i punti vendita, a patto che il cliente rispetti i requisiti di cui sopra. La portabilità, come al solito del resto, è obbligatoria per ogni utente che vorrà richiedere l’offerta.