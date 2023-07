Iliad batte Vodafone, noto servizio si aggiorna con grandi novità

Oltre a proporre tante offerte straordinarie per contenuti e per prezzi, Iliad pensa anche al futuro. Per questo motivo implementare la connessione 5G risulta fondamentale, aumentando anche il numero di dispositivi compatibili con questo standard di rete. Iliad ha infatti aggiornato qualche giorno fa la lista degli smartphone che possono beneficiare del 5G.

Proprio in merito a queste modifiche, l’elenco completo ufficiale del supporto 5G per gli smartphone cambia ulteriormente. In basso riportiamo al momento solo quelli che sono gli smartphone di Apple, Xiaomi e Samsung ad aver ricevuto il supporto.

Iliad, gli smartphone di Apple e Samsung compatibili con il 5G

Apple

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone SE (2022).

Samsung

Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G, Galaxy Tab Active4 Pro, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy Z Fold4, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14 5G, Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G.

Xiaomi

Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G, Mi 11 Ultra 5G, Redmi 10 5G, Redmi Note 11s 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro.