Volkswagen Touareg R eHybrid, i dettagli sul prezzo e gli interni del SUV

La Volkswagen ha annunciato l’apertura degli ordini in Italia per la nuova Touareg R eHybrid, la versione top di gamma del SUV di casa tedesca. Questo modello, che sarà disponibile per le consegne entro la fine dell’anno, è proposto a partire da 105.200 euro.

Volkswagen Touareg R eHybrid: le caratteristiche del SUV

La Touareg R eHybrid è un’auto ibrida plug-in che combina un motore V6 3.0 turbobenzina con un motore elettrico, per una potenza totale di 462 CV e 700 Nm di coppia. Questa combinazione permette alla Touareg R eHybrid di raggiungere una velocità massima di 250 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi. Nonostante le prestazioni impressionanti, il consumo dichiarato è di soli 2,1-2,4 l/100 km, con emissioni di CO2 di 49/54 g/km.

L’allestimento R prevede numerosi elementi specifici rispetto alle altre versioni della Touareg, tra cui gruppi ottici LED HD Matrix IQ.Light, cerchi da 20″ diamantati con pneumatici 285/45, pinze freno blu con logo R, tetto panoramico, illuminazione interna LED con 30 tinte selezionabili, padiglione Soul Black, finiture nero lucido di paraurti, mancorrenti e profili dei vetri laterali, kit aerodinamico, inserti della plancia in alluminio spazzolato, pedaliera sportiva, sedili rivestiti di pelle Vienna riscaldabili e regolabili elettricamente, volante riscaldabile con paddle, caricabatterie da 7,2 kW e il pacchetto standard di Adas.

Le novità

Tra le dotazioni a richiesta riservate alla versione R eHybrid, troviamo il Tech Pack (con cerchi da 21″, assetto sportivo pneumatico, head-up display e Park Assist Plus), tre tinte speciali metallizzate, perlate e opache, i sedili anteriori climatizzati con funzione massaggio, i cerchi da 22″, l’impianto audio Dynaudio da 730 Watt, il Memory Pack per sedili, volante e specchietti, i sedili posteriori riscaldabili, il Night Vision, l’IQ Drive Pack (Side Assist Plus, Emergency Assist, Intersection Assist, Travel Assist e Pre-Crash 360), il Park Assist Pro con Remote Control da smartphone, l’asse posteriore sterzante, le barre antirollio attive e l’Offroad Pack (con modalità di guida specifiche Sabbia e Ghiaia, protezioni sottoscocca e serbatoio da 90 litri).

La Volkswagen Touareg R eHybrid rappresenta un’evoluzione significativa nel segmento dei SUV ibridi plug-in, combinando prestazioni di alto livello, efficienza energetica e un’ampia gamma di dotazioni di serie e optional per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.