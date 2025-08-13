Volkswagen: addio al SUV Touareg per il 2026

Come ben sapete, Volkswagen sta attraversando un periodo di riassetto societario e sembra che ora il centro delle operazioni sia quello di mettere ordine all’interno della gamma e delle sue vetture, ecco dunque che la società avrebbe deciso di mettere la parola fine alla carriera della Volkswagen Touareg, senza estendere ulteriormente la gamma con un’erede.

Questo è quanto emerge dal rapporto dei colleghi inglesi di Autocar, lo stop alle produzioni dovrebbe essere intorno al 2026 e a quanto pare non si tratterebbe di un unico addio, ad abbandonarci dovrebbe esserci anche la Volkswagen ID 5 che sarà eliminato dalla gamma della casa tedesca.

Addio strategico

Sebbene la casa non abbia ancora confermato ufficialmente la decisione, tutto ciò farebbe parte di una più ampia strategia dell’azienda volta a semplificare il proprio portafoglio di vetture in modo da poter raddoppiare gli investimenti nei segmenti più redditizi, poche auto, fatte bene e che vendono.

Eliminato dunque il modello citato sopra, il ruolo di SUP di punta verrà trasferito alla Volkswagen Tayron, arrivata da poco sul mercato come variante più grande e a sette posti della Volkswagen Tiguan, quest’ultima si posiziona come un’alternativa decisamente più accessibile dal momento che parte da 48.300 € contro gli estremi 85.800 € della Touareg, la cui Uscita dovrebbe segnare il definitivo addio dell’impegno di Volkswagen all’interno del mercato Premium.

Questo addio come abbiamo accennato precedentemente, sarà accompagnato anche da quello della ID 5, addio spinto da un successo mai arrivato veramente con i clienti che preferiscono la variante ridotta ID 4.

Insomma, la casa tedesca sta letteralmente lavorando per ristrutturare in modo completo la società e i suoi piani da un punto di vista della produzione di automobili, sembra palese che l’azienda abbia estrapolato i modelli che vendono di più e deciso di puntare solo su questi ultimi, in modo significativo, abbandonando in modo netto e definitivo le auto che invece vendono ma con risultati non ottimali, un vero e proprio processo di ottimizzazione.