Vodafone, ecco le promozioni di Luglio offerte dagli operatori virtuali

Gli operatori virtuali, noti anche come MVNO (Mobile Virtual Network Operator), non possiedono una rete di telefonia mobile proprietaria, ma si appoggiano alle infrastrutture di altri gestori per fornire i loro servizi di voce e Internet. Tuttavia, rimangono autonomi per quanto riguarda la promozione, la commercializzazione e l’attivazione delle SIM. Alcuni dei più noti operatori virtuali che utilizzano la rete Vodafone includono PosteMobile, ho. Mobile e Optima Italia. Quali sono le loro offerte per questo mese?

Vodafone: PosteMobile, ho. Mobile e Optima Italia hanno in serbo delle promo pazzesche

PosteMobile, uno dei primi operatori virtuali Vodafone, offre una serie di piani tariffari che utilizzano un sistema di conteggio del traffico voce e Internet basato sui credit. Ad esempio, l’offerta Super 20 di PosteMobile offre chiamate e SMS a consumo e 20 GB di navigazione in 4G+ fino a 300 Mbps a soli 4 euro al mese. Altre offerte includono Creami Extra WOW 150 e 300, che offrono rispettivamente 150 GB e 300 GB di navigazione in 4G+ a 8,99 euro e 11,99 euro al mese.

Optima Mobile, un altro operatore virtuale Vodafone, offre l’offerta Super Mobile Smart a 4,95 euro al mese, che include minuti e SMS illimitati e 100 GB di navigazione in 4G fino a 60 Mbps. ho. Mobile, nato nel 2018 da VEI S.r.l, una delle aziende del gruppo Vodafone, offre una serie di piani tariffari, tra cui ho. 6,99 e ho. 7,99, che offrono rispettivamente 100 GB e 150 GB di navigazione in 4G a 6,99 euro e 7,99 euro al mese.

Altri operatori virtuali Vodafone includono DIGI Mobil, Daily Telecom Mobile, Lycamobile, 1Mobile, Noitel Mobile, NT Mobile e Rabona Mobile, quest’ultimo attualmente in contenzioso con Vodafone e l’aggregatore Plintron. La scelta dell’operatore virtuale Vodafone più adatto a te dipende dalle tue esigenze specifiche in termini di dati, chiamate, messaggi e, naturalmente, budget.