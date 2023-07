Rav4 XA50, il SUV Toyota che tutti sognano è arrivato sul mercato ma ha un prezzo folle

Il mercato automobilistico giapponese ha sempre avuto un ruolo di primo piano nel panorama mondiale, grazie alla sua capacità di innovazione e alla qualità dei suoi veicoli. Tra i vari modelli di SUV di alto livello progettati in Giappone, uno che ha attirato particolarmente l’attenzione è il Toyota Rav4, un modello iconico presentato per la prima volta nel 1994. Questo ha attraversato cinque generazioni, ognuna delle quali ha portato miglioramenti e innovazioni, fino ad arrivare al Rav4 XA50.

Rav4 XA50: l’alternativa “economica” Toyota

Il modello attuale, la Rav4 XA50, è un’auto ibrida che combina un motore a benzina da 2500 di cilindrata con una componente elettrica, permettendo di raggiungere i 218 cavalli. Nonostante la sua potenza, la gestione dei consumi è ottima, con un consumo medio di soli 5,6 litri ogni 100 km. Tuttavia, il prezzo di partenza di 40.800 Euro può essere proibitivo per molti.

Per chi invece custodisce il sogno di avere un SUV a basso prezzo, attualmente su AutoHero, un sito di vendita di auto usate, c’è una Toyota Rav4 del 2012 a soli 9.849 Euro. Questo modello ha avuto tre proprietari precedenti e ha percorso 146.135 chilometri, il che significa che non ha nemmeno toccato i 15 mila chilometri di media all’anno in questi 11 anni. Nonostante l’età, l’auto si è mantenuta in ottime condizioni. La Rav4 in questione ha un motore da 110 cavalli e utilizza carburante diesel. Il suo grande punto di forza è il fatto di essere a trazione integrale, garantendo così sicurezza e stabilità in qualsiasi tracciato si possa percorrere.

Come dicevamo, tale offerta rappresenta un’opportunità unica per chi desidera possedere un SUV di qualità a un prezzo accessibile. Tuttavia, come sempre, è importante fare una ricerca approfondita e considerare tutte le opzioni prima di fare un acquisto così importante. Ricorda, l’auto perfetta per te dipende dalle tue esigenze specifiche in termini di prestazioni, comfort, sicurezza e, naturalmente, budget.