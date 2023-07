Il 29 agosto OnePlus potrebbe annunciare ufficialmente il suo primo smartphone pieghevole. Inizialmente si credeva che il suo nome sarebbe stato OnePlus V Fold ma l’azienda potrebbe aver cambiato idea. Le ultime indiscrezioni fanno riferimento al dispositivo chiamandolo OnePlus Open.

L’azienda entrerà finalmente a far parte del mondo degli smartphone pieghevoli con un dispositivo la cui scheda tecnica suscita parecchia curiosità. OnePlus Open potrebbe essere l’ennesimo rivale contro il quale Samsung dovrà fare i conti quest’anno.

OnePlus Open: ecco la scheda tecnica del dispositivo!

Le informazioni emerse in rete negli ultimi giorni ritengono che il nuovo OnePlus Open sarà dotato di due display. Quello esterno sarà un display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Quello interno e pieghevole, invece, sarà un pannello da 7,8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

Il modulo fotografico sarà di forma circolare e al suo interno saranno presenti tre sensori: principale da 48 megapixel, ultra grandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo periscopico da 64 megapixel.

OnePlus Open sarà alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e avrà una batteria da 4800 mAh in grado di supportare la ricarica rapida a 67 W.

Ad oggi non possediamo particolari informazioni su quelle che saranno le capacità del dispositivo e non vi sono dettagli sul suo costo finale. OnePlus potrebbe proporre il suo smartphone a un prezzo particolarmente competitivo, sopratutto tenendo conto degli aumenti previsti in casa Samsung, dove il Galaxy Z Flip 5 potrebbe subire un rincaro di circa 150 dollari.

La data di lancio del pieghevole potrebbe essere proprio il 29 agosto ma è bene attendere conferme dall’azienda prima di poter trarre conclusioni affrettate.