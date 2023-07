Iliad, l’operatore telefonico francese, giunto in Italia nel 2018 e che, ad oggi, vanta più di 10 milioni di clienti, propone un’iniziativa davvero molto importante e a favore dei più giovani.

Si tratta dell’erogazione di ben 10 borse di studio universitarie, messe a disposizione per gli studenti, dal valore di 15.000 euro ognuna.

L’iniziativa è stata realizzata al fine di valorizzare l’importanza del percorso scuola – lavoro, favorendo in questo modo una maggiore integrazione tra questi due mondi. Infatti, la borsa di studio Iliad, oltre a offrire ai fortunati candidati un forte supporto economico, si propone anche di fornire loro una vera e propria esperienza in azienda. Durante la quale gli studenti verranno affiancati da mentori e da professionisti esperti del settore.

Iliad: chi può fare domanda

Gli studenti che possono fare domanda per la borsa di studio Iliad, devono soddisfare alcuni requisiti:

Essere residenti in Italia;

Età inferiore a 24 anni;

Scrivere tesi universitaria su tematiche relative alle connessioni del futuro,

su tematiche relative alle connessioni del futuro, Essere iscritti, per la prima volta, ad un corso di Laurea Magistrale per l’anno accademico 2023/2024 , e che abbiano conseguito la Laurea Triennale con una media tra 26/30.

, e che abbiano conseguito la Laurea Triennale con una media tra O che siano iscritti ad un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, che abbiano già raggiunto il 90% dei crediti universitari e che presentino una media tra il 26/30.

In ogni caso, gli studenti che possono fare domanda, sono quelli iscritti a corsi di studio universitari di tipo scientifico e tecnologico. Ma anche altri settori come ingegneria, matematica, scienze sociali, Arte e Letteratura.

Come verrà erogata la borsa di studio?

Come abbiamo appunto detto, il valore della borsa di studio offerta da iliad ai 10 studenti fortunati, corrisponde a 15.000 euro. Questi verranno distribuiti in tre rate di €5000 ciascuna.

La prima somma verrà versata dopo sei mesi dall’inizio dell’anno accademico;

verrà versata dopo sei mesi dall’inizio dell’anno accademico; La seconda rata invece, verrà versata, dopo 6 mesi dall’inizio del secondo anno accademico del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico;

invece, verrà versata, dopo 6 mesi dall’inizio del secondo anno accademico del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico; L’ultima e terza rata verrà versata in seguito al conseguimento della Laurea Magistrale, a patto che la votazione finale rientri in un range tra 105 e 110 e lode.

Gli esiti della selezione della borsa di studio verranno pubblicati verso l’inizio di Ottobre sul sito ufficiale di Iliad. Le candidature, oltre per i requisiti richiesti, verranno valutate anche in base al valore del modello ISEE dei rispettivi candidati. Ci sarà inoltre un colloquio individuale motivazionale che verrà effettuato dopo una prima selezione.