WindTre non si tira indietro dalla competizione diretta con Iliad, così come con gli altri provider principali attivi in Italia come TIM e Vodafone. Il gestore arancione, già forte di una base molto ricca di contenuti, vuole ampliare ancor di più il suo parco di utenti, anche grazie a promozioni irrinunciabili per costi e soglie di consumo.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a cui non si può rinunciare

Una tariffa, in particolare modo, è interessante per gli utenti di WindTre che, contestualmente hanno attivato anche una promozione per la telefonia fissa e la Fibra ottica. Il gestore arancione, infatti, anche a luglio rispolvera la sua WindTre Go Unlimited Star+.

Questa tariffa assicura agli abbonati chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ma soprattutto consumi illimitati per la connessione di rete, anche con la velocità del 5G, laddove disponibile la copertura. Il costo per il rinnovo della promozione sarà pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti dovranno aggiungere esclusivamente una quota di attivazione una tantum, il cui prezzo sarà pari a 10 euro. La quota di attivazione sarà valida anche per la sottoscrizione e la ricezione della SIM.

La promozione di WindTre è dedicata esclusivamente all’attivazione delle nuove SIM o a coloro che effettuano la portabilità del numero da altro operatore. Resta fermo il vincolo per l’associazione della tariffa ad una promo per la Fibra ottica. Per la sottoscrizione dell’offerta gli interessati possono recarsi in uno store ufficiale delgestore in Italia.