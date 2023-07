Queste ultime ore sono state molto intense per il produttore cinese Honor. L’azienda ha infatti da poco tenuto un evento di presentazione ufficiale durante il quale sono stati annunciati diversi prodotti. Uno di questi è il nuovo tablet Honor Magic Pad 13. Si tratta di un device molto interessante ed è dotato inoltre di un pennino che può rivelarsi molto utile in diversi contesti.

Honor annuncia ufficialmente il nuovo tablet Honor Magic Pad 13

Il produttore cinese Honor ha tenuto un importante evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo, l’azienda ha svelato non solo il nuovo smartphone pieghevole, ma anche il nuovo tablet. Si tratta di Honor Magic Pad 13. È un dispositivo all’avanguardia dotato di diverse peculiarità.

Questo device può risultare molto utile in diversi contesti, dato che dispone inoltre di un pennino (Honor Magic Pencil 3) e di una cover con tastiera. In questo modo, sarà possibile utilizzarlo in mobilità, come ad esempio a lavoro o all’università. A muovere il tutto è infatti presente il soc Snapdragon 888. Non è un processore molto recente, ma dal punto di vista prestazionale non ha nulla da invidiare agli attuali soc top di gamma.

Sul fronte il tablet presenta poi un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 13 pollici. Il refresh rate è variabile e arriva fino a ben 144Hz e non manca nemmeno il supporto HDR.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet Honor Magic Pad 13 sarà disponibile ufficialmente alla vendita a partire dal 20 luglio. Il prezzo di partenza è di circa 376 euro al cambio attuale.